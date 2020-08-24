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Правительство Германии: весьма вероятно, что Навальный был отравлен
Источник материала: Партизан
Власти Германии полагают, что российский политик Алексей Навальный «с большой долей вероятности» был отравлен.
Об этом на пресс-конференции сообщил официальный представитель правительства страны.
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Власти Германии полагают, что российский политик Алексей Навальный «с большой долей вероятности» был отравлен.
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