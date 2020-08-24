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Фотофакт. На месте гибели Александра Тарайковского появился новый народный мемориал

24.08.2020 13:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Накануне неизвестные люди под контролем сотрудников правоохранительных органов ликвидировали народный мемориал, созданный на месте гибели минчанина Александра Тарайковского.

Фотофакт. На месте гибели Александра Тарайковского появился новый народный мемориал

34-летний Тарайковский погиб в ночь на 11 августа во время акций протеста в районе станции метро «Пушкинская». Официальная версия МВД — в руке Тарайковского взорвалось неизвестное устройство, однако опубликованные видео с места трагедии говорят о том, что Тарайковский погиб от огнестрельного ранения.

На месте гибели Тарайковского был создан импровизированный мемориал — минчане несли сюда цветы, зажигали здесь свечи и лампадки. 23 августа этот мемориал был ликвидирован.

Однако сегодня на этом месте появился новый. Его организовала группа девушек в черных одеждах, которые провели флешмоб в память погибших и пострадавших.


Фотофакт. На месте гибели Александра Тарайковского появился новый народный мемориал

Фотофакт. На месте гибели Александра Тарайковского появился новый народный мемориал

Фотофакт. На месте гибели Александра Тарайковского появился новый народный мемориал

Фотофакт. На месте гибели Александра Тарайковского появился новый народный мемориал

Фотофакт. На месте гибели Александра Тарайковского появился новый народный мемориал

Фотофакт. На месте гибели Александра Тарайковского появился новый народный мемориал

 

 

Фото Сергея Сацюка

 
 
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Накануне неизвестные люди под контролем сотрудников правоохранительных органов ликвидировали народный мемориал, созданный на месте гибели минчанина Александра...
 
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