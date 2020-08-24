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Министр спорта: «Мы не на акции должны выходить, а показывать своим примером, как надо дружить»
Источник материала: Tut.by
Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук в эфире
— Спортсмены и спорт должны стать объединяющими. Сегодня мы не на акции должны выходить, не на протесты или забастовки, а выяснять отношения на спортивных площадках, — сказал министр. — Спортсмены должны стать объединяющей силой для общества, которые своим примером должны показать, как надо дружить.
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Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук в эфире телеканала ОНТ заявил, что спортсмены и спорт в нынешней ситуации должны объединить общество и «показать, как...
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