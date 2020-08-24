Нацбанк временно не будет давать банкам кредиты овернайт. Что это значит и повлияет ли это на клиентов

Источник материала: Tut.by

Нацбанк принял решение ограничить с 24 августа по 15 сентября предоставление банкам кредитов овернайт. Фото соответствующего документа опубликовал infobank.by, его существование подтвердили в Нацбанке. FINANCE.TUT.BY попросил аналитика объяснить, что это значит и повлияет ли такое решение регулятора на обычных клиентов банков.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Нацбанк — это кредитор последней инстанции для коммерческих банков, а кредит овернайт — это одна из форм кредитования банков, — объясняет старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. — Из названия понятно, что это, по сути, выделение кредитов на одну ночь. Если у банка к концу рабочего дня проблемы с ликвидностью, он не исполняет нормативы, то он может взять деньги у Нацбанка под невысокий, как правило, процент, а утром эти деньги вернуть.

Помимо этого существуют другие формы рефинансирования банков.

— Одна из них — это размещение денег на аукционах, — продолжает Вадим Иосуб. — Эти способом Нацбанк не пользовался почти два года, потому что на него не было спроса со стороны банков. Но если раньше у банков хватало денег, то сейчас — резко не хватает. В итоге в конце прошлой недели прошло два таких аукциона. На них Нацбанк предлагает определенную сумму, скажем, порядка миллиарда рублей, но отдает тем банкам, которые предложат более высокую ставку. Еще один способ — это двусторонние операции. Когда у каких-то банков конкретные проблемы с ликвидностью, Нацбанк готов их кредитовать на индивидуальной основе на 2−3 месяца. Эти инструменты остаются, просто Нацбанк отказывается от такого инструмента, как кредиты овернайт.

По мнению эксперта, временный отказ от кредитов овернайт — это «определенный элемент ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы банки конкурировали за привлечение денег Нацбанка».

— Деньги от Нацбанка смогут получать те, кто готов заплатить более высокую процентную ставку. Сделано это для того, чтобы, грубо говоря, банки не кредитовались «на халяву» под низкую ставку. При повышенном спросе на валюту кредитование под низкую ставку может способствовать росту спроса на валюту: банки могли бы брать у Нацбанка деньги под маленький процент и загонять их на биржу. С моей точки зрения этот шаг направлен на поддержание стабильности на финансовом рынке, — считает Вадим Иосуб.

Вместе с тем на простых клиентов, вкладчиков банков, такое решение Нацбанка повлиять не должно, говорит эксперт.

— Например, кредитование овернайт происходит только в белорусских рублях. Соответственно, это ограничение не должно влиять на наличие или отсутствие валюты в обменниках, — приводит пример собеседник.