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Какие iPhone уберут из продажи в 2020 году

24.08.2020 14:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Осенью Apple представит линейку новых смартфонов — iPhone 12. При этом более старые модели могут пропасть из продажи. Издание Gizmochina предположило, какие именно.


На изображении предполагаемый iPhone 12 Pro. Фото: @apple_idesigner

С выходом на рынок iPhone 12 из продажи может пропасть популярнейший iPhone Xr, пишет издание со ссылкой на инсайдера @iAppleTimes. Место «доступного» смартфона Apple в таком случае полностью займет iPhone SE (2020), который вышел весной. В линейке останется iPhone 11, цену которого в США снизят до 549 долларов. А вот iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max купить уже не выйдет — их выведут из магазинов.

Напомним: в сентябре или октябре Apple представит как минимум четыре смартфона — iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Гаджеты получат OLED-экраны на 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма, двойные и тройные камеры, а также процессор Apple A14 Bionic. В активе будет и поддержка 5G-сетей. Правда, из коробок с гаджетами пропадут проводные наушники и даже зарядные адаптеры питания.

В США новинки, скорее всего, начнут продаваться в конце октября-начале ноября по цене от 699, 799, 999 и 1099 долларов за стартовые модификации iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Ниже — цены популярных сейчас iPhone:

 
 
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Напомним: в сентябре или октябре Apple представит как минимум четыре смартфона - iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.
 
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