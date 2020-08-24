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Новый флагман Samsung оказался крепче iPhone 11 Pro Max в тесте на падения (видео)

24.08.2020 14:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

YouTube-канал PhoneBuff сравнил новый Samsung Galaxy Note20 Ultra с iPhone 11 Pro Max в серии тестов на падение. Смартфон от южнокорейской компании оказался более крепким по сравнению с топовым продуктом Apple.

Сперва смартфоны уронили на задние крышки. Как правило, из-за выступающих блоков камер такие удары устройства переносят хуже, чем при падении на плоскую переднюю сторону. В Note20 Ultra крышка треснула лишь в верхнем левом углу, прямо у камер. В то же время стекло iPhone 11 Pro Max полностью растрескалось.

Другой тест — падение на угол смартфона, здесь играет важную роль рамка: если она достаточно прочная, то стеклянные панели выстоят. Оба устройства справились хорошо, небольшие царапины остались и на iPhone, и на Note20 Ultra.

А вот падение на лицевую сторону под прямым углом показало явное превосходство Samsung: ни первый удар, ни последующие десять не привели к трещинам — лишь едва заметные царапины. Смартфон от Apple сдался уже после первого падения: дисплей пошел «паутиной».

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YouTube-канал PhoneBuff сравнил новый Samsung Galaxy Note20 Ultra с iPhone 11 Pro Max в серии тестов на падение. Смартфон от южнокорейской компании оказался более крепким по сравнению с...
 
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