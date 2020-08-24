|
КС: Ковалькову и Дылевского обвиняют в незаконной организации забастовок
24.08.2020 14:35 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tut.by
Также стало известно, что еще одного члена президиума Координационного совета Лилию Власову сегодня вызывают на допрос в Следственный комитет.
«На Координационный совет оказывается серьезное давление, — сказала Лилия Власова сегодня на пресс-конференции Совета в Минске.
Ранее в Следственный комитет на допрос в рамках уголовного дела по ст. 361 вызывали членов Координационного совета Максима Знака и Сергея Дылевского. Они дали объяснения, подробности из-за подписки сообщить не смогли, по делу они проходят в качестве свидетелей, пишет
«На Координационный совет оказывается серьезное давление, — констатировала Лилия Власова.
Также стало известно, что
В свою очередь, Мария Колесникова поблагодарила белорусский народ, который, несмотря на запугивания, продолжает выходить на улицы и выражать свою гражданскую позицию: «Мы единый народ и власти нужно понять одну простую вещь: открутить возникшую ситуацию назад невозможно. Мы требуем, чтобы услышали голос большинства».
Колесникова также прокомментировала
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также стало известно, что еще одного члена президиума Координационного совета Лилию Власову сегодня вызывают на допрос в Следственный комитет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)