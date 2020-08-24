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КС: Ковалькову и Дылевского обвиняют в незаконной организации забастовок

24.08.2020 14:35 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

Также стало известно, что еще одного члена президиума Координационного совета Лилию Власову сегодня вызывают на допрос в Следственный комитет.

«На Координационный совет оказывается серьезное давление, — сказала Лилия Власова сегодня на пресс-конференции Совета в Минске.

Ранее в Следственный комитет на допрос в рамках уголовного дела по ст. 361 вызывали членов Координационного совета Максима Знака и Сергея Дылевского. Они дали объяснения, подробности из-за подписки сообщить не смогли, по делу они проходят в качестве свидетелей, пишет Tut.by.

«На Координационный совет оказывается серьезное давление, — констатировала Лилия Власова.

Также стало известно, что задержанные незадолго до пресс-конференции члены президиума Совета Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский обвиняются в незаконной организации забастовок. Напомним, активистов задержали сегодня у проходной МТЗ.

В свою очередь, Мария Колесникова поблагодарила белорусский народ, который, несмотря на запугивания, продолжает выходить на улицы и выражать свою гражданскую позицию: «Мы единый народ и власти нужно понять одну простую вещь: открутить возникшую ситуацию назад невозможно. Мы требуем, чтобы услышали голос большинства».

Колесникова также прокомментировала вчерашнее появление Александра Лукашенко с оружием: «Мы считаем, что очень странно, когда человек, управляющий государством, позволяет себе бегать в очень странной одежде со странным оружием в центре Минска. И в ответ на все эти заявления про бряцание оружием на границе с Беларусью мы увидели доказательства того, что в центре Минска абсолютно конкретный человек бряцает этим оружием. Если он считает, что его выбрало 80% белорусского народа, почему он в страхе прячется за колючей проволокой и цепями «красавцев»? Также хотелось бы обратить внимание, что факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов. Власти придется искать выход и идти с нами на диалог. Если они думают, что можно забыть все зверства, пытки и акты насилия против мирных граждан, забыть про фальсификации на выборах, спустить ситуацию на тормозах, то они ошибаются, воля народа будет услышана».

 
Теги: Минск
 
 
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Также стало известно, что еще одного члена президиума Координационного совета Лилию Власову сегодня вызывают на допрос в Следственный комитет.
 
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