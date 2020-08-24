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Как "караевцы" воевали против своего народа - лица прятали не все
Источник материала: Партизан
Правозащитный центр "Весна" опубликовал видео военной спецоперации по "зачистке" центра Минска от безоружных людей и фотографии тех, кто в этой спецоперации участвовал
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Правозащитный центр "Весна" опубликовал видео военной спецоперации по "зачистке" центра Минска от безоружных людей и фотографии тех, кто в этой спецоперации...
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