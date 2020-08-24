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Налоговики получат данные о зарубежных доходах и имуществе белорусов
Источник материала: Myfin
Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Наряду с Беларусью, к протоколу, который был подписан в 2018 году, присоединились Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
Налоговые органы этих стран начнут с 2021 года обмениваться данными о доходах граждан в автоматическом режиме (в настоящее время такие сведения поступают по запросу). Обмен данными в рамках СНГ касается доходов от работы по найму, гражданско-правовым договорам,
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С 2021 года Министерство по налогам и сборам Беларуси начнет обмениваться информацией о доходах и имуществе граждан, юридических лиц со странами СНГ. Это...
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