Налоговики получат данные о зарубежных доходах и имуществе белорусов

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Наряду с Беларусью, к протоколу, который был подписан в 2018 году, присоединились Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Налоговые органы этих стран начнут с 2021 года обмениваться данными о доходах граждан в автоматическом режиме (в настоящее время такие сведения поступают по запросу). Обмен данными в рамках СНГ касается доходов от работы по найму, гражданско-правовым договорам, дивидендах , роялти, от операций с ценными бумагами, продажи компаний и недвижимости и других.