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Налоговики получат данные о зарубежных доходах и имуществе белорусов

24.08.2020 14:41 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Наряду с Беларусью, к протоколу, который был подписан в 2018 году, присоединились Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Налоговые органы этих стран начнут с 2021 года обмениваться данными о доходах граждан в автоматическом режиме (в настоящее время такие сведения поступают по запросу). Обмен данными в рамках СНГ касается доходов от работы по найму, гражданско-правовым договорам, дивидендах, роялти, от операций с ценными бумагами, продажи компаний и недвижимости и других.

 
 
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С 2021 года Министерство по налогам и сборам Беларуси начнет обмениваться информацией о доходах и имуществе граждан, юридических лиц со странами СНГ. Это...
 
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