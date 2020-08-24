МТС объяснил, почему в Минске не работал мобильный интернет

Источник материала: Tut.by

Вчера вечером, 23 августа, абоненты начали жаловаться на работу мобильного интернета в Минске, причем одновременно у трех операторов. У некоторых пользователей доступ в Сеть вовсе отсутствовал, у других интернет-страницы загружались намного дольше обычного. Вот как в МТС прокомментировали сложившуюся ситуацию.



Фото: burst.shopify.com

МТС

Такое сообщение появилось на официальном сайте компании:

— Во второй половине дня 23 августа в связи с большим количеством абонентов на некоторых улицах Минска специалисты МТС зафиксировали повышенную нагрузку на сеть, которая превысила стандартную пропускную способность инфраструктуры сети на этих территориях, и связанное с этим снижение качества работы интернет-сервисов у абонентов.

Кроме того, в рамках проводившихся уполномоченными государственными органами мероприятий по обеспечению национальной безопасности, в течение более полутора часов был ограничен доступ к сети интернет, что могло приводить к снижению качества работы сервисов у абонентов.

На данный момент сеть работает в штатном режиме. Выражаем сожаление о сложившейся ситуации.

Что произошло

Проблемы с мобильным интернетом начались 23 августа около 18.35. Пользователи всех трех операторов — А1, МТС и life:) — из разных частей города стали сообщать, что мобильный интернет либо полностью отсутствует, либо работает с серьезными перебоями. С проводным фиксированным интернетом серьезных проблем на момент публикации материала нет.

А1 тогда так прокомментировал ситуацию:

— Уважаемые абоненты! С сожалением сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов города Минска. Исполнение данного требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных, — прокомментировали в компании. — О восстановлении корректного доступа к услуге будет сообщено дополнительно. Приносим извинения и надеемся на скорое восстановление обслуживания.