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В Бобруйске пьяный пассажир ударил в лицо инспектора ГАИ

24.08.2020 14:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нетрезвый пассажир несколько раз ударил сотрудника ГАИ в Бобруйске. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

В ночь на 19 августа внимание инспекторов привлек Renault Scenic, они остановили автомобиль. Управлял транспортным средством 19-летний парень. Выяснилось, что он не имеет права управления автомобилем и находится в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе разбирательства по административным правонарушениям из автомобиля вышел нетрезвый отчим водителя и несколько раз ударил сотрудника ГАИ.

В отношении 32-летнего мужчины следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника ОВД.

 
 
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В отношении 32-летнего мужчины следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника ОВД.
 
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