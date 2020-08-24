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В Бобруйске пьяный пассажир ударил в лицо инспектора ГАИ
Источник материала: Tut.by
Нетрезвый пассажир несколько раз ударил сотрудника ГАИ в Бобруйске. Об этом
В ночь на 19 августа внимание инспекторов привлек Renault Scenic, они остановили автомобиль. Управлял транспортным средством 19-летний парень. Выяснилось, что он не имеет права управления автомобилем и находится в состоянии алкогольного опьянения.
В ходе разбирательства по административным правонарушениям из автомобиля вышел нетрезвый отчим водителя и несколько раз ударил сотрудника ГАИ.
В отношении 32-летнего мужчины следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника ОВД.
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В отношении 32-летнего мужчины следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника ОВД.
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