Тихановская по видеосвязи выступит перед депутатами Европарламента

Об этом сообщает радио Свабода со ссылкой на пресс-службу Европарламента.





В заседании также примет участие заместитель руководителя внешнеполитической службы Евросоюза Хельга Шмид.





Ожидается, что по итогам заседания комитета Европарламент подготовит резолюцию по Беларуси, голосование по которой ожидается на пленарной сессии Европарламента в сентябре.