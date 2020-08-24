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Тихановская по видеосвязи выступит перед депутатами Европарламента
Источник материала: Партизан
Светлана Тихановская выступит по видеосвязи перед евродепутатами во вторник на внеочередном заседании комитета Европарламента по иностранным делам, посвященном Беларуси.
Об этом сообщает радио Свабода со ссылкой на пресс-службу Европарламента.
В заседании также примет участие заместитель руководителя внешнеполитической службы Евросоюза Хельга Шмид.
Ожидается, что по итогам заседания комитета Европарламент подготовит резолюцию по Беларуси, голосование по которой ожидается на пленарной сессии Европарламента в сентябре.
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Светлана Тихановская выступит по видеосвязи перед евродепутатами во вторник на внеочередном заседании комитета Европарламента по иностранным делам, посвященном...
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