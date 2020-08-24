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Начинается капремонт еще одного путепровода в Минске
Источник материала: Onliner
Одни из самых масштабных дорожных работ в столице на сегодняшний день ведутся на путепроводе по улице Орловской, над проспектом Победителей: схема организации дорожного движения там
Речь о путепроводе по улице Долгобродской, над улицей Ванеева, недалеко от станции метро «Тракторный завод». В «Минсктрансе» сообщили, что, в связи с капитальным ремонтом этого путепровода, с 24 августа до 1 сентября отменяется движение троллейбусов по маршрутам:
Одновременно организовывается работа временных автобусных маршрутов №т35 и №т35Д по трассам отмененного транспорта по будним дням.
В «Минсктрансе» отметили, что пассажирам, имеющим проездные документы на определенный период времени (без лимита поездок) на троллейбус, предоставляется право проезда без дополнительной оплаты в автобусах маршрутов №т35, №т35Д.
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Одни из самых масштабных дорожных работ в столице на сегодняшний день ведутся на путепроводе по улице Орловской, над проспектом Победителей: схема организации...
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