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Судьи по вызову: задержаного лидера стачкома Беларуськалия будут сразу же судитьт

24.08.2020 15:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Задержанного в 11.30 в Солигорске сопредседателя стачкома «Беларуськалия» Анатолия Бокуна будут судить в 14.30. При этом суд будет закрытым.



Ранее стачком «Беларуськалия» выдвинул ультиматум: если Анатолия Бокуна не выпустят из РОВД после трех часов — все работники предприятия соберутся у Солигорского РОВД, требуя освободить Бокуна.

Похоже, пора собираться.
 
 
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Задержанного в 11.30 в Солигорске сопредседателя стачкома «Беларуськалия» Анатолия Бокуна будут судить в 14.30. При этом суд будет закрытым.
 
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