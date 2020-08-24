Систему отслеживания свободных парковочных мест разрабатывают в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг - Sputnik. Систему отслеживания свободных мест на платных парковках разрабатывают в Минске, об этом заявил в ходе пресс-конференции замдиректора по развитию КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома" Павел Петрулевич.

В данный момент проходит подготовка технического задания для создания пилотного проекта по автоматизированному информированию автомобилистов о наличии свободных парковочных мест на улицах столицы.

"Проект позволит водителям иметь актуальную информацию о наличии свободных парковочных мест в городе, более эффективно планировать маршруты движения, не нарезая лишние круги. Хотим реализовать пилотный проект сначала на нескольких улицах Минска, расположенных ближе к центру, где эта проблематика чувствуется наиболее остро: обкатать технологию и посмотреть, какой функционал нужен, чтобы потом масштабировать на весь город", - рассказал Петрулевич.

В каком видео этот проект будет реализован, пока неизвестно. По словам представителя Центра информационных технологий, чтобы решить этот вопрос нужно сначала собрать и проанализировать информацию. Вероятнее всего, система отслеживания свободных парковочных мест будет запущена в виде приложения.

Напомним: платные парковки на некоторых улицах столицы начали внедрять несколько лет назад с расчетом разгрузить город от автомобилей. Сейчас большинство платных парковочных зон расположено в центре Минска. Стоимость парковки – от 1 до 5 рублей, в зависимости от зоны.