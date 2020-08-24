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Фотофакт: какие следы на кузове автомобиля оставляют резиновые пули
Источник материала: Onliner
На многочисленных видео с акций 9—11 августа
На кадрах — легковушка минчанина, в которую несколько раз попали из огнестрельного оружия. Даже эти снимки дают представление о силе травматических последствий при применении резиновых пуль. Такой снаряд представляет угрозу для жизни при стрельбе на малых расстояниях.
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На многочисленных видео с акций 9—11 августа можно видеть, как силовики стреляют в сторону автомобилей, направляют огнестрельное оружие на людей. Утверждается, что...
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