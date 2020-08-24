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Фотофакт: какие следы на кузове автомобиля оставляют резиновые пули

24.08.2020 18:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На многочисленных видео с акций 9—11 августа можно видеть, как силовики стреляют в сторону автомобилей, направляют огнестрельное оружие на людей. Утверждается, что применялись резиновые пули, которые не наносят смертельных ранений. В нашем распоряжении оказались фото автомобиля, попавшего под обстрел.

Фотофакт: какие следы на кузове автомобиля оставляют резиновые пули

На кадрах — легковушка минчанина, в которую несколько раз попали из огнестрельного оружия. Даже эти снимки дают представление о силе травматических последствий при применении резиновых пуль. Такой снаряд представляет угрозу для жизни при стрельбе на малых расстояниях.

Фотофакт: какие следы на кузове автомобиля оставляют резиновые пули

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На многочисленных видео с акций 9—11 августа можно видеть, как силовики стреляют в сторону автомобилей, направляют огнестрельное оружие на людей. Утверждается, что...
 
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