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Одобрен проект соглашения с РФ по признанию решений о нарушении ПДД
24.08.2020 18:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 авг – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрен проект соглашения между республикой и Россией о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения.
© Sputnik / Виктор Толочко
"На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство внутренних дел", – сообщили в пресс-службе главы государства.
О начале работы над данным документом было заявлено еще в 2018 году. Тогда в министерствах внутренних дел двух стран неоднократно заявляли, что белорусские или российские водители, которые нарушают ПДД на территории другой страны, избегают наказания у себя на родине, поскольку привлечь их к ответственности нельзя.
С принятием соглашения этот правовой пробел будет устранен, и если, например, белорус превысит скорость в РФ, и это будет зафиксировано, штраф ему придется заплатить – у себя дома.
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С принятием соглашения водители-белорусы у себя дома будут получать штрафы за нарушения ПДД в России.
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