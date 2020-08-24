Одобрен проект соглашения с РФ по признанию решений о нарушении ПДД

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрен проект соглашения между республикой и Россией о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения.

"На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство внутренних дел", – сообщили в пресс-службе главы государства.

О начале работы над данным документом было заявлено еще в 2018 году. Тогда в министерствах внутренних дел двух стран неоднократно заявляли, что белорусские или российские водители, которые нарушают ПДД на территории другой страны, избегают наказания у себя на родине, поскольку привлечь их к ответственности нельзя.

С принятием соглашения этот правовой пробел будет устранен, и если, например, белорус превысит скорость в РФ, и это будет зафиксировано, штраф ему придется заплатить – у себя дома.