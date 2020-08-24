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Нобелевский лауреат Алексиевич вызвана в СК в качестве свидетеля по делу о создании КС
Источник материала: Партизан
Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич приглашена в Следственный комитет (СК) Белоруссии в среду, сообщили
"Светлану Алексиевич вызвали в среду в 14:00 в СК в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания Координационного совета", - сказали в пресс-службе.
Алексиевич вошла в состав президиума Координационного совета, однако на заседания не ходит из-за плохого самочувствия.
Завтра утром в СК вызван также Павел Латушо.
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Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич приглашена в Следственный комитет (СК) Белоруссии в среду, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе...
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