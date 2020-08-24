Помните малыша Toyota Urban Cruiser? Вот новое поколение

Источник материала: Onliner

Поклонники Toyota должны знать такую модель, как Urban Cruiser. Это такой маленький, но по-кроссоверному брутальный хетчбэк, выпускавшийся с 2008 по 2014 год. Нельзя сказать, что модель популярна у нас: на «Автобарахолке», например, на данный момент продается всего два экземпляра Urban Cruiser. На этой неделе Toyota показала второе поколение данного семейства.





На этот раз Uran Cruiser стал больше похож на кроссовер, чем на хетчбэк. Но проект теперь не «тойотовский» — это лишь перелицованная версия Suzuki Vitara Brezza. Продаваться новый паркетник будет в Индии, где и наладят его производство. Соплатформенный Suzuki продается там уже четыре года.





Новый Toyota Urban Cruiser очень маленький. Габаритная длина не дотягивает даже до четырех метров, а высота едва перевалила за полтора метра. Дело в том, что в Индии машины длиной менее 4000 мм облагаются пониженным налогом. В движение модель приводит 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 105 л. с. Работает движок в паре с 5-МКП. Есть и 4-ступенчатый «автомат». Привод — исключительно на переднюю ось. По своей философии новый Urban Cruiser недалеко ушел от «отца».



