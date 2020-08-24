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В Верховный суд поступило три жалобы на итоги выборов

24.08.2020 19:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Верховный суд Беларуси к 24 августа поступило три жалобы от кандидатов в президенты о признании недействительными результатов выборов, которые прошли 9 августа. Оспорить итоги выборов решили Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Андрей Дмитриев.




У Верховного суда есть три дня на принятие жалоб к рассмотрению либо на отказ их рассматривать, рассказала Office Life официальный представитель ВС Анастасия Шильвян. По жалобам, поданным Канопацкой и представителем Тихановской, срок истекает 24 августа. А жалоба Дмитриева поступила в ВС только сегодня.

По официальным данным Центризбиркома Беларуси, на выборах 9 августа с более чем 80% голосов победил действующий президент Александр Лукашенко. Тихановская набрала около 11%. Результаты выборов привели к масштабным акциям протеста, которые в первые дни 9-12 августа жестко подавили силовики. Многие из 6900 задержанных рассказывали о бесчеловечных избиениях в РУВД и изоляторах. После 12 августа силовики ограничивались точечными задержаниями протестующих, сообщений о жестоком обращении с задержанными не было.
 
 
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В Верховный суд Беларуси к 24 августа поступило три жалобы от кандидатов в президенты о признании недействительными результатов выборов, которые прошли 9 августа....
 
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