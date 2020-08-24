Политолог о ключей проволоке и президенте с автоматом: «Картинка об уверенности Лукашенко разрушается его пиарщиками»





- Что хотели сказать и что реально сказали - это разные вещи, - считает политолог Валерий Карбалевич. - Хотели показать, что власть твердо опирается на силовые структуры. Что силовые структуры сохраняют лояльность Александру Лукашенко, что власть твердо держится, что Лукашенко демонстрирует уверенность в своих силах. Что он твердый, непреклонный, не пойдет на уступки протестующим. И что он даже готов защищать свою власть с оружием в руках.





Что же увидела страна и мировое сообщество? Увидели испуганную власть и испуганного президента. Это как надо испугаться мирных демонстрантов, чтобы выставить на защиту Дворца Независимости армию в полной экипировке, с автоматами Калашникова, обнести его колючей проволокой? Согласно версии пресс-секретаря Натальи Эйсмонт, Лукашенко весь день провел во Дворце Независимости на рабочем месте. Потом облетел город. А дальше появились кадры, как президент выходит из вертолета, с автоматом в руках и в бронежилете и даже своего малолетнего сына таким же образом экипировал. Это показывает, до какой степени Лукашенко испугался. Это говорит о том, до какой степени он не доверяет никому, даже своей охране, что сам взял в руки оружие и готов себя защищать. Это все говорит о настроении, в котором находятся власти, и что вся эта картинка об уверенности Лукашенко в своих силах разрушается пиаровскими ходами его окружения.