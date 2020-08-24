«Как определили, что именно я находился за рулем?» Автомобиль за подачу звукового сигнала не остановили, но протокол владельцу прислали

Источник материала: Onliner Очередная история в рубрику «Гудок», которая рискует стать постоянной. Минчанин получил по почте протокол ГАИ, составленный в отношении него за применение звукового сигнала. Примечательно, что данные действия трактуются как создание аварийной обстановки, и, судя по сообщениям автомобилистов, это уже стало практикой. Юристы считают перспективным оспаривание такой формулировки, однако предупреждают о временны́х затратах на процедуру.

«Мой автомобиль стал фигурантом необычной ситуации»

— В последние дни практически в каждом уголке Беларуси сигналят похлеще, чем в час пик в некоторых азиатских странах, — обратился в редакцию Игорь, владелец Audi A8. — Думаю, почти каждый водитель за прошедшую неделю подавал сигнал, выражая при этом протест и/или солидарность с людьми на улице. Казалось бы, совершенно безобидная акция, которая может раздражать разве что в вечернее или ночное время.

Как верно замечает автомобилист, данные действия уже неоднократно трактовались ГАИ как создание аварийной обстановки. Юристы называют это нонсенсом, но как есть...

«Действия, предусмотренные частями 1—9 настоящей статьи, повлекшие создание аварийной обстановки, — влекут наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до двух лет или без лишения» (часть 10 статьи 18.14 КоАП)

— Мой автомобиль, как мне кажется, стал фигурантом необычной ситуации, — полагает минчанин. — Предположим, что 8—9 августа принадлежащая мне машина действительно передвигалась по городу и водитель, находившийся за рулем, мог подать звуковой сигнал.

«Автомобиль не остановили, протокол на месте не составили, — подчеркивает автовладелец. — Однако на следующий день со мной по мобильному номеру связался человек, представившийся сотрудником ГАИ. Он сказал, что, возможно, на моей машине было совершено административное правонарушение».

— Мне было предложено незамедлительно приехать в ГАИ, — продолжает Игорь. — Однако у меня в тот момент не было такой возможности. Я предложил связаться на следующий день, но звонка не последовало.

«Как определили, что именно я находился за рулем?»

История на этом не закончилась. Вскоре на почтовый адрес, по которому зарегистрирован минчанин, пришел протокол ГАИ и квиток с предложением явиться в инспекцию: «Данное письмо было получено уже после назначенной даты заседания».

— В протоколе указана часть 10 статьи 18.14 КоАП, — отмечает владелец Audi. — И водителем однозначно определен собственник транспортного средства.

Как обращает внимание Игорь, в документе нет его подписи, не указано наличие фото- или видеофиксации «нарушения»: «Меня особенно возмущает тот факт, что протокол составлен в отношении владельца автомобиля. Как было установлено, что именно я находился за рулем? Машиной регулярно пользуются и другие люди».





Судя по протоколу, владельцу автомобиля вменяется пункт 172.2 ПДД, в котором сказано: «Звуковые сигналы могут применяться только для предотвращения дорожно-транспортного происшествия».

При этом в документе используется обширная формулировка: «...вынудив других участников ДД изменить скорость, направление движения или принять меры по обеспечению собственной безопасности или безопасности других лиц, что повлекло создание аварийной обстановки».

«Выносить решение без подписанного протокола и без идентификации водителя — это что-то новенькое»

По словам владельца Audi, решение все же было вынесено по более «легкой» части 2 статьи 18.14 КоАП: Игорю предстоит выплатить штраф в 54 рубля (две базовые величины).

«Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил движения транспортных средств в жилых зонах, пользования звуковыми сигналами — влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до трех базовых величин» (часть 2 статьи 18.14 КоАП)

— Я всегда оплачивал штрафы и всегда признавал вину, если таковая была и если меня останавливали, никогда не спорил с инспектором, — заверяет минчанин. — Однако выносить решение без подписанного протокола и без идентификации водителя — это что-то новенькое. Получается, так можно «пришить» любое правонарушение, если ты оказался не мил сотруднику ГАИ.

Как говорит Игорь, его беспокоит не столько оплата штрафа в 54 рубля, сколько правомочность такого постановления: «Насколько я знаю, в случае отсутствия достаточных доказательств протокол аннулируется и штраф не может быть применен».

ГАИ: водитель может подать жалобу

Несмотря на всю сложность текущей ситуации, мы, продолжая следовать стандартам, обратились в пресс-службу Минской ГАИ. Там по данному факту сообщили следующее: «В рамках действующего законодательства в установленные сроки водитель может подать жалобу на принятое решение».

Что говорит Юрий Краснов?

Юрий Краснов, к которому в соцсетях в последнее время часто обращаются по аналогичным ситуациям, так понимает данный вопрос:

— Действия водителя могут считаться созданием аварийной обстановки, когда они вынудили других участников изменять скорость, направление движения или принимать иные меры по обеспечению собственной безопасности или безопасности других лиц. Таким образом, должно быть подтверждение (заявление или протокол опроса) от другого участника, что ему была создана аварийная обстановка.

А юристы?

Сейчас несколько юристов предложили помощь водителям, которых привлекли или пытаются привлечь за использование звукового сигнала с формулировкой «создание аварийной обстановки». Владелец Audi обратился к одному из них:

— Мне пояснили, что решение может быть обжаловано. Но придется потратить время — подать жалобу, ходатайство. Я посчитал, что потеряю больше денег, если стану заниматься этим вопросом. Целесообразнее оплатить штраф, чем доказывать свою правоту системе. Хотя юристы считают, что процедура оспаривания имеет большие перспективы: ведь не было ни подписи, ни оригинала протокола, ни объяснений второй стороны, для которой я будто бы создал аварийную обстановку.

Юрист Татьяна Ревинская обращает внимание на следующие процессуальные моменты:

«Протокол об административном правонарушении является одним из основных источников доказательств по делу об административном правонарушении, причем составлением протокола оканчивается подготовка дела об административном правонарушении к рассмотрению в силу пункта 1 части 1 статьи 10.26 ПИКоАП.

Часть 3 статьи 10.2 ПИКоАП определяет порядок подписания протокола участниками административного процесса, а также действия должностного лица органа, ведущего административный процесс, при отказе лица, в отношении которого ведется административный процесс, от его подписания: „Протокол подписывается лицом, его составившим, физическим лицом, в отношении которого ведется административный процесс, представителем юридического лица, в отношении которого ведется административный процесс. В случае отказа указанных лиц от подписания протокола или неявки в орган, ведущий административный процесс, для подписания протокола в нем делается соответствующая запись“.

Протокол об административном правонарушении может быть составлен в отсутствие физического лица, но только при условии, что гражданин надлежаще извещен о времени и месте явки. В этом случае копия протокола об административном правонарушении должна быть направлена лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного протокола (часть 6 статьи 10.2 ПИКоАП).

В силу закона ненадлежащее вручение и ознакомление с протоколом об административном правонарушении, как и ненадлежащее извещение лица о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении, являются основанием для отмены вынесенного постановления о привлечении к административной ответственности, поскольку нарушены права лица: знать, совершение какого административного правонарушения вменяется ему в вину; дать (или отказаться от дачи) объяснений по существу правонарушения; представлять доказательства и другие предусмотренные статьей 4.1. ПИКоАП права, что, безусловно, влечет односторонность и неполноту исследования обстоятельств правонарушения».