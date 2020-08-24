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В СК не зарегистрировано ни одного заявления по фактам насилия в местах временного содержания
Источник материала: Навiны
На 24 августа в Следственном комитете не зарегистрировано ни одного заявления по фактам насилия в отношении задержанных протестующих в местах временного содержания.
Такая информация размещена в телеграм-канале СК.
Ранее в комитете информировали о том, что от опрошенных в связи с событиями в стране 9-12 августа информации о подобных фактах
Про пытки и несколько сотен
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На 24 августа в Следственном комитете не зарегистрировано ни одного заявления по фактам насилия в отношении задержанных протестующих в местах временного...
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