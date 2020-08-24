В экипировке Коли Лукашенко опознали натовский шлем

МК узнал у экспертов, какую военную экипировку выбрал Лукашенко, сколько она стоит и от чего может защитить. Кадры Александра Лукашенко и его сына Коли в боевой экипировке и с автоматами Калашникова обошли весь мир.узнал у экспертов, какую военную экипировку выбрал Лукашенко, сколько она стоит и от чего может защитить.





Как рассказал бывший сотрудник одного из российских спецподразделений Дмитрий Данов (фамилия изменена), отец и сын Лукашенко были одеты в профессиональную боевую экипировку, способную защитить от пули или крупного осколка.





- Самое интересное в экипировке Коли Лукашенко – это его шлем. Назвать точную марку я затрудняюсь, но это точно баллистический шлем, который может выдержать попадание пистолетной пули даже на близкой дистанции. Это может быть как натовский OPS CORE, так и наш отечественный «Спартанец».













Тело Лукашенко-младшего защищает плитный бронежилет, возможно – это образец одной из белорусских моделей, где вместо стальных пластин использованы керамические материалы. Такой бронежилет весит в два с половиной раза меньше, чем стальной – приблизительно десять килограммов. Учитывая комплекцию младшего Лукашенко, это вполне может быть правдой. Также на нем была надета разгрузочная система, так называемая «разгрузка» и подсумки для магазинов автомата Ак-74. Тут нужно оговориться, что в жилете может вовсе не быть бронепластин.





- А во что был одет Лукашенко-старший?





- Тут все проще. На нем надет разгрузочный жилет CIRAS Maritime стандартного черного цвета. Вполне возможно, что это китайская реплика. В жилетах этой модели предусмотрена установка легкой кевларовой брони или броневставки, изготовленные из легких композитных материалов. Плюс, как и Коля, Лукашенко-старший надел разгрузочный жилет. По-моему пустой.





- На видео можно заметить, что оба Лукашенко были вооружены.





- На кадрах, где Лукашенко выходит из вертолета, у него в руках самый обыкновенный АК-74. На кадрах, где он общается с силовиками, у него в руках уже АКС-74У, если попросту – «Калашников» с укороченным стволом и складным прикладом. Такие как правило используют спецподразделения или разного рода полицейские формирования.





Возможно, что Лукашенко взял его у одного из бойцов ОМОНа или своей охраны. Скорее всего это так и есть, потому что бойцы в оцеплении могут иметь бое е оружие, но во избежание провокаций держать его незаряженным. Если помните, «вежливые люди» в Крыму так ходили. С автоматами без магазинов. У Лукашенко-младшего, кстати, автомат был с присоединенным магазином, но не факт, что магазин был снаряжен пулями. Скорее, это все демонстрация в стиле Саддама Хуссейна, мол – будем готовы погибнуть с оружием в руках.