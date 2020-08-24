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Брест за или против Лукашенко? Фотофакт

24.08.2020 21:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беспристрастное око дрона запечатлело митинг в крепости в поддержку Александра Лукашенко и на площади Ленина - против него. С учетом разных локаций прямое сравнение провести не получится, но размеры «людского моря» сравнить можно. Заметим, что на митинг в крепости приехала пара десятков автобусов с активом из всей области, в то время как на площадь выходят преимущественно жители областного центра по велению души.
 
 
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Беспристрастное око дрона запечатлело митинг в крепости в поддержку Александра Лукашенко и на площади Ленина - против него. С учетом разных локаций прямое...
 
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