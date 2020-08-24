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Доверенное лицо Лукашенко: Когда есть только одна точка зрения — страна деградирует

24.08.2020 21:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Доверенное лицо Александра Лукашенко на прошедших выборах Олег Гайдукевич (короткое время сам побывший потенциальным кандидатом в президенты) в эфире радио Sputnik высказал нетипичную для провластных деятелей точку зрения.





  — Для страны вообще плохо, когда есть только одна точка зрения, тогда страна деградирует, конкуренция мнений ― залог развития страны, и нужно иметь легальные механизмы для этой конкуренции. Если у людей не будет возможности отстаивать свою точку зрения через политические партии, тогда все будет решать улица. Дискуссия необходима в СМИ, на телевидении и на всех уровнях.
 
 
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Доверенное лицо Александра Лукашенко на прошедших выборах Олег Гайдукевич (короткое время сам побывший потенциальным кандидатом в президенты) в эфире...
 
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