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Прекратить репрессии и провести честные выборы — медики Витебска собрали уже более 200 подписей под открытым письмом

25.08.2020 09:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Медицинские работники Витебска, одними из первых в стране вступившие в борьбу с COVID-19, составили открытое письмо с требованием проведения новых честных выборов и прекращения политических репрессий.




Под этим письмом, содержащим 8 пунктов, уже подписались 236 медицинских работников Витебска, в основном из Витебской областной клинической больницы, Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, Витебской детской областной клинической больницы, Витебской областной клинической инфекционной больницы, а также ряда других учреждений здравоохранения областного центра.

Открытое письмо представителей медицинского сообщества г. Витебска

1. Мы, представители медицинского сообщества г. Витебска, граждане Республики Беларусь, работающие в учреждениях здравоохранения г. Витебска и Витебской области.
2. Мы не признаём действительными результаты состоявшихся 09.08.2020 г. выборов Президента Республики Беларусь.
3. Мы требуем проведение новых выборов Президента Республики Беларусь в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Избирательным кодексом Республики Беларусь, международным стандартам демократических выборов, при участии международных независимых наблюдателей, включением в участковые избирательные комиссии независимых, ранее не участвовавших в них лиц, при новом составе ЦИК РБ.
4. Безотлагательное освобождение и снятие всех обвинений с лиц, признанных политическими заключенными и всех задержанных в ходе мирных протестов.
5. Прекратить насилие в отношении всех граждан Республики Беларусь.
6. Призвать к ответственности по всей строгости закона лиц органов государственных силовых структур, правоохранительных органов, превысивших свои должностные полномочия, а также лиц, участвовавших в фальсификации выборов Президента РБ 09.08.2020г.
7. Немедленно снять все обвинения с задержанных во время мирных акций протеста медицинских работников, полная их реабилитация и привлечение к ответственности лиц, задерживавших и применявших физическое и психологическое насилие над медицинскими работниками в нарушение Женевской конвенции.
8. Прекратить любые преследования альтернативных мнений и высказываний, а также угрозы и запугивание медицинских работников, участвующих в мирных акциях протеста.

Медики Витебска все еще продолжают подписываться под этим открытым письмом.

13 августа витебские медики провели акцию против насилия — неподалеку от областной больницы более трехсот человек выстроились в цепь вдоль улицы Воинов-Интернационалистов. С тех пор люди в белых халатах принимают участие во всех акциях протеста, проходящих в Витебске, пишет сайт "Народные новости Витебска".
 
Теги: Витебск
 
 
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Медицинские работники Витебска, одними из первых в стране вступившие в борьбу с COVID-19, составили открытое письмо с требованием проведения новых честных выборов и...
 
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