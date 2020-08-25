СМИ: «Яндекс» эвакуирует сотрудников из Беларуси (обновлено)

Источник материала: Onliner

«Яндекс» начал вывозить сотрудников белорусского офиса из страны, сообщает российский ресурс The Bell со ссылкой на пресс-службу и источники в компании. Это случилось после приезда силовиков в минский офис компании 13 августа.

В белорусском офисе «Яндекса» трудится около трехсот человек. Некоторых компания уже вывезла в Россию, а те, кто не согласился покидать Беларусь, отправились в загородные дома. Также сообщается, что «Яндекс» создал оперативный штаб, который оказывает юридическую помощь и решает связанные с безопасностью вопросы сотрудников.

Белорусский офис «Яндекса» в связи с пандемией работает в удаленном формате.

13 августа в минский офис приехали представители силовых структур, которые представились сотрудниками управления МВД по борьбе с организованной преступностью. Известно, что на тот момент в офисе находилось несколько человек. Их не задерживали, документы и оборудование не изымались. Источники The Bell говорят, что оперативники хотели получить данные о поездках сервиса «Яндекс.Такси», однако это неофициальная информация.

Пресс-служба «Яндекса» прокомментировала информацию так:

— В минском офисе работает около 300 человек. Сам офис, как и другие офисы «Яндекса», уже несколько месяцев закрыт для посещения, поэтому все сотрудники «Яндекса» работают на удаленном режиме. Некоторые сотрудники уехали из города.

На вопрос о вывозе некоторых сотрудников из страны PR-менеджер компании ответил, что «Яндекс» предоставляет лишь опубликованный выше комментарий.