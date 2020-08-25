Чехия поможет репрессированным белорусам

Источник материала: Ежедневник

Правительство Чехии одобрило предложение МИД этой страны о выделении 10 млн чешских крон для помощи белорусам, пострадавшим от репрессий.

Пресс-служба МИД Чехии информирует, что деньги пойдут в основном на медицинскую и психологическую помощь жертвам послевыборных протестов в Беларуси.

«Мы были среди тех, кто инициировал быстрое международное реагирование. Но мы также хотим помочь на практике, а именно людям, которые стали жертвами насилия, пыток, их семьям, людям, которые указали на нарушения в результатах выборов и потеряли работу из-за этого», — заявил глава чешской дипломатии Томаш Петржиче.

Он напомнил, что и в истории Чехии были аналогичные периоды, поэтому чехи не могут закрывать глаза на происходящее в Беларуси.

«Белорусы должны иметь право свободно выбирать свое будущее», — отметил глава МИД Чехии.