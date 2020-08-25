На четыре спектакля - вход бесплатный. Медики, педагоги, дети-сироты смогут попасть в Оперный

Источник материала: Tut.by

Национальный театр оперы и балета Беларуси объявил о проведении акции: в сентябре люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи, дети-сироты, медицинские работники, педагоги и учащиеся детских музыкальных школ смогут попасть бесплатно на четыре спектакля.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Речь идет о постановках «Богема» (10 сентября), «Тоска» (14 сентября), «Летучая мышь» (17 сентября) и «Кармен» (21 сентября).

Алгоритм такой: эти люди должны позвонить по одному из городских телефонов (+ 375 (17) 239 28 64, 334 80 74, 334 06 66, 334 26 59) и оставить групповую или индивидуальную заявку.

Их внесут в список. В день показа они должны будут показать на входе удостоверение или документ, которая подтверждает их статус. В зале их рассадят администраторы.

Что касается планов на сезон 2020−2021, то в сентябре можно будет увидеть две премьеры: 8 и 9 сентября — балет «Пер Гюнт» Эдгара Грига (хореограф Сергей Микель), 11 и 25 сентября — опера «Виллисы, или Фатум» Джакомо Пуччини (режиссер Оксана Волкова).

В октябре зрители увидят премьеру новой редакции балета «Щелкунчик» в постановке Валентина Елизарьева. В ноябре планируется к показу премьера оперы Шарля Гуно «Фауст» режиссера-постановщика Анны Моторной. В декабре ожидается премьера детской оперы Глории Бруни «Пиноккио» по мотивам сказки Карло Коллоди в постановке режиссера Натальи Барановской.

По словам художественного руководителя театра Валентина Елизарьева, в 2021 году балет «Лебединое озеро» будет представлен в прежней, традиционной редакции Асафа Мессерера (с 2012 года 3 действие идет в хореографии Юрия Трояна и Александры Тихомировой).

Также будет представлена возобновленная редакция детского балета «Чиполлино» Карена Хачатуряна.