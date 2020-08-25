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На четыре спектакля - вход бесплатный. Медики, педагоги, дети-сироты смогут попасть в Оперный
Источник материала: Tut.by
Речь идет о постановках
Алгоритм такой: эти люди должны позвонить по одному из городских телефонов (+ 375 (17) 239 28 64, 334 80 74, 334 06 66, 334 26 59) и оставить групповую или индивидуальную заявку.
Их внесут в список. В день показа они должны будут показать на входе удостоверение или документ, которая подтверждает их статус. В зале их рассадят администраторы.
Что касается планов на сезон 2020−2021, то в сентябре можно будет увидеть две премьеры: 8 и 9 сентября — балет
В октябре зрители увидят премьеру новой редакции балета
По словам художественного руководителя театра Валентина Елизарьева, в 2021 году балет
Также будет представлена возобновленная редакция детского балета «Чиполлино» Карена Хачатуряна.
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Национальный театр оперы и балета Беларуси объявил о проведении акции: в сентябре люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи, дети-сироты, медицинские...
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