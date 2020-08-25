Пенсии – это святое: кадры совещания Лукашенко по исполнению бюджета

Источник материала: Sputnik Беларусь

Лукашенко принял с докладом первого зама премьер-министра Николая Снопкова и главу Минфина Юрия Селиверстова. Президент обратил внимание на влияние бюджета на формирование зарплаты и пенсий.

"Мы договорилась, что у бюджетников она должна быть 80% от средней зарплаты по стране. Естественно, бюджет существенно влияет и на пенсии наших людей. Вот пенсии - это святое", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что уровень пенсий должен составлять не менее 40% от средней заработной платы.

Лукашенко также спросил, как в республике обстоят дела с выплатой внешнего долга, отметив, что в случае необходимости его рефинансирования нужно подумать, по каким направлениям развернуть эту работу.

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