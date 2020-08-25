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Пенсии – это святое: кадры совещания Лукашенко по исполнению бюджета
25.08.2020 13:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Лукашенко принял с докладом первого зама премьер-министра Николая Снопкова и главу Минфина Юрия Селиверстова. Президент обратил внимание на влияние бюджета на формирование зарплаты и пенсий.
© Sputnik Виктор Драчев
"Мы договорилась, что у бюджетников она должна быть 80% от средней зарплаты по стране. Естественно, бюджет существенно влияет и на пенсии наших людей. Вот пенсии - это святое", - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что уровень пенсий должен составлять не менее 40% от средней заработной платы.
Лукашенко также спросил, как в республике обстоят дела с выплатой внешнего долга, отметив, что в случае необходимости его рефинансирования нужно подумать, по каким направлениям развернуть эту работу.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко провел во вторник совещание по вопросам госбюджета. Смотрите на видео, что говорил глава государства.
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