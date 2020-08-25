|
Тим Кук отдал акции Apple стоимостью $5,4 миллиона на благотворительность. У него осталось $422 миллиона
Источник материала: Onliner
Генеральный директор Apple Тим Кук сделал ежегодное пожертвование на благотворительность. Управленец выделил 10 715 принадлежащих ему акций корпорации — на данный момент это более 5,4 миллиона долларов,
Кук отдал свои акции в пятницу. Какая именно благотворительная организация получила средства, не уточняется. Известно, что ранее гендиректор Apple жертвовал личные деньги и акции организациям, которые борются за права человека.
По местным законам руководители корпораций обязаны публично сообщать об операциях со своими акциями, но могут не разглашать, куда они были направлены.
Сейчас у Тима Кука находится 837 374 акции Apple, их стоимость оценивается примерно в $422 миллиона.
13.3" 2560 x 1600 IPS, Intel Core i3 1000G4 1100 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Mac OS, цвет крышки серый
16.0" 3072x1920 IPS, Intel Core i7 9750H 2600 МГц, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, граф. адаптер: AMD Radeon Pro 5300M 4ГБ, Mac OS, цвет крышки серый
13.3" 2560 x 1600 IPS, Intel Core i5 8257U 1400 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Mac OS, цвет крышки серый
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тим Кук отдал акции Apple стоимостью $5,4 миллиона на благотворительность. У него осталось $422 миллиона
Генеральный директор Apple Тим Кук сделал ежегодное пожертвование на благотворительность. Управленец выделил 10 715 принадлежащих ему акций корпорации — на данный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)