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Тим Кук отдал акции Apple стоимостью $5,4 миллиона на благотворительность. У него осталось $422 миллиона

25.08.2020 13:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Генеральный директор Apple Тим Кук сделал ежегодное пожертвование на благотворительность. Управленец выделил 10 715 принадлежащих ему акций корпорации — на данный момент это более 5,4 миллиона долларов, сообщает Apple Insider.

Кук отдал свои акции в пятницу. Какая именно благотворительная организация получила средства, не уточняется. Известно, что ранее гендиректор Apple жертвовал личные деньги и акции организациям, которые борются за права человека.

По местным законам руководители корпораций обязаны публично сообщать об операциях со своими акциями, но могут не разглашать, куда они были направлены.

Сейчас у Тима Кука находится 837 374 акции Apple, их стоимость оценивается примерно в $422 миллиона.

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Генеральный директор Apple Тим Кук сделал ежегодное пожертвование на благотворительность. Управленец выделил 10 715 принадлежащих ему акций корпорации — на данный...
 
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