Вот как бывает: сотрудник жодинской тюрьмы был избит и отсидел сутки по месту службы

ЕX-PRESS.BY записал историю парня, который отсидел трое суток по месту своей службы. записал историю парня, который отсидел трое суток по месту своей службы.





Александр родился в Жодино, окончил Жодинский государственный политехнический колледж, дальше зарабатывал деньги граффити-оформлением.





10 августа он с друзьями поехал погулять по Минску и принять участие в мирной акции протеста. По его словам, молодые люди просто ходили, гуляли:





— Естественно, без всяких организаторов, сами. Я не доволен тем, как прошли эти выборы. Но Эттингер правильно сказал: «Нельзя обманывать людей, тем более в 21 веке, когда все можно отследить».





Задержали их в час-два ночи уже 11 августа. Они ехали по дороге в машине, и возле станции метро «Пушкинская» их остановили:





— Я так понимаю, всех в том районе задерживали. Все произошло за считанные секунды — не представились, не сказали причину остановки. Из машины доставал вообще не понятно кто — какие-то люди в военном, с оружием.





Их долго возили в автозаке, потом доставили в Партизанское РУВД, и там уже началось «это шоу»:





— Лежали на холодной плитке, пока составляли список задержанных. Если кто-то задавал вопросы, били. дальше уже в РУВД ОМОН издевался. Когда уже завели всех в подвал, человек 20 нас было, милиция заставляла сидеть на коленях до утра.





Что можно чувствовать в такой ситуации? Просто гестапо, пытки в наше время. Били всех, а больше всего тех, кто сопротивлялся.





По словам Александра, человек спрашивал таблетку, а его били за это. Кто бил, он не знает, нельзя было смотреть по сторонам.





На следующий день, примерно часов в 11-12, их повезли в Жодино:





— Еще в Партизанском РУВД какая-то женщина, по гражданке, сказала, куда едем. Мне кажется, я был к этому готов и уже было даже как-то все равно.





Сразу в тюрьме нас встречал ОМОН — я это понял, так было написано на нашивке. Тут же я получил дубинкой за то, что шел медленно. Знакомых по пути в камеру не было, да я и не смотрел — знаю, что у них будут проблемы, если заговорят со знакомым.





В этот же день прямо в тюрьме был суд. Александра обвинили в том, что он участвовал в митинге. Свидетели и их показания были только на листике. Протокол задержания жодинцу не дали:





— Мне дали 7 суток. Правда, решения суда я и до сих пор не видел. Выпустили меня 14 августа, около 21.00, под расписку. О том, где я, жена моя уже знала…





В тюрьме задержанных охраняли милиционеры и относились по-человечески и по закону, к ним у Александра претензий нет.





Сокамерники были разного возраста, самому старшему было 44 года, самому младшему — 18 лет. Все были очень дружными, помогали друг другу, не унывали. Все было по-доброму:





— Когда я вышел из тюрьмы, у ее стен было очень много волонтёров. Это очень сильно подняло настроение. Тех, кто хотел покушать, покормили и напоили. А я воспользовался помощью доехать домой. Живу же в этом городе…





На незаконное задержание Александр написал жалобу в суд. Ему помогла девушка возле Окрестина, туда он ездил искать свой телефон:





— Вещи отдали, но только те, что были со мной. Жена передавала передачу, ее до сих пор не могу найти. Так же и телефон, который изъяли при задержании.





Из тюрьмы его уволили на следующий день после суда.





— Прошло слишком мало времени, чтобы осознать все, что со мною произошло. Честно говоря, я в тюрьме задержался — план был всего два года отслужить. Теперь все будет по-новому, жизнь ведь продолжается…





Есть у меня и предложения по курсам, и очень много знакомых, готовых помочь. И это очень хорошо, по всей стране люди увольняются из органов, видя всю поддержку, которую оказывает народ, — говорит бывший сотрудник тюрьмы.