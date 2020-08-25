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Совбез принял документ «О мерах по стабилизации обстановки в Республике Беларусь». Пока неясно, о чем речь
Источник материала: Onliner
В Национальном реестре правовых актов 25 августа зарегистрирован
Пока неясно, о чем именно идет речь в этом документе.
За комментарием мы обратились в Совет безопасности. Там обещали найти соответствующего специалиста, который мог бы прояснить информацию. Мы опубликуем его сразу же после получения.
(будет дополнено)
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Совбез принял документ «О мерах по стабилизации обстановки в Республике Беларусь». Пока неясно, о чем речь
В Национальном реестре правовых актов 25 августа зарегистрирован документ. Он имеет название «О мерах по стабилизации обстановки в Республике Беларусь». Это...
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