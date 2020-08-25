Совбез принял документ «О мерах по стабилизации обстановки в Республике Беларусь». Пока неясно, о чем речь

Источник материала: Onliner

В Национальном реестре правовых актов 25 августа зарегистрирован документ . Он имеет название «О мерах по стабилизации обстановки в Республике Беларусь». Это постановление Совета Безопасности №1 от 24 августа 2020 года.

Пока неясно, о чем именно идет речь в этом документе.

За комментарием мы обратились в Совет безопасности. Там обещали найти соответствующего специалиста, который мог бы прояснить информацию. Мы опубликуем его сразу же после получения.





(будет дополнено)