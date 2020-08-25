ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Совбез принял документ «О мерах по стабилизации обстановки в Республике Беларусь». Пока неясно, о чем речь

25.08.2020 14:19 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В Национальном реестре правовых актов 25 августа зарегистрирован документ. Он имеет название «О мерах по стабилизации обстановки в Республике Беларусь». Это постановление Совета Безопасности №1 от 24 августа 2020 года.

Пока неясно, о чем именно идет речь в этом документе.

За комментарием мы обратились в Совет безопасности. Там обещали найти соответствующего специалиста, который мог бы прояснить информацию. Мы опубликуем его сразу же после получения.

Совбез принял документ «О мерах по стабилизации обстановки в Республике Беларусь». Пока неясно, о чем речь

(будет дополнено)

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Национальном реестре правовых актов 25 августа зарегистрирован документ. Он имеет название «О мерах по стабилизации обстановки в Республике Беларусь». Это...
 
Новости дня
Новости разные
 
«После 9 августа наша работа под угрозой». Экскурсоводы и гиды обратились к силовым ведомствам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
25.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика