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Он сам в это верит? Песков заявил, что не видит в Беларуси опасности для россиян и российского бизнеса

25.08.2020 14:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Никаких угроз безопасности российским гражданам и бизнесу в Беларуси нет, заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков



"Мы очень внимательно следим, конечно, за безопасностью наших граждан и безопасностью нашего бизнеса, за соблюдением интересов нашего бизнеса, очень внимательно следим за ситуацией. И мы исходим из того, что ни нашим гражданам, ни нашему бизнесу ничто не угрожает и не может угрожать в Беларуси", - сказал Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о возможном уроне российским компаниям в связи с ситуацией в Беларуси, пресс-секретарь Президента РФ отметил: "Это было бы крайне нежелательно, но, собственно, и поводов для этого никаких сейчас нет".

И это все на фоне "экспроприации" Белгазпромбанка и избиений и арестов десятков россиян, многие из которых не имели никакого отношения к белорусским протестам.

Цинизм Кремля зашкаливает не меньше, чем белорусских властей.
 
 
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Никаких угроз безопасности российским гражданам и бизнесу в Беларуси нет, заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
 
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