Он сам в это верит? Песков заявил, что не видит в Беларуси опасности для россиян и российского бизнеса









"Мы очень внимательно следим, конечно, за безопасностью наших граждан и безопасностью нашего бизнеса, за соблюдением интересов нашего бизнеса, очень внимательно следим за ситуацией. И мы исходим из того, что ни нашим гражданам, ни нашему бизнесу ничто не угрожает и не может угрожать в Беларуси", - сказал Дмитрий Песков.





Отвечая на вопрос о возможном уроне российским компаниям в связи с ситуацией в Беларуси, пресс-секретарь Президента РФ отметил: "Это было бы крайне нежелательно, но, собственно, и поводов для этого никаких сейчас нет".





И это все на фоне "экспроприации" Белгазпромбанка и избиений и арестов десятков россиян, многие из которых не имели никакого отношения к белорусским протестам.





Цинизм Кремля зашкаливает не меньше, чем белорусских властей.