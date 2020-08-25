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У БПЦ новый глава. Митрополит Павел попросил о переводе - он сожалел о поздравлении Лукашенко с победой
Источник материала: Партизан
Священный Синод принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси и выразил ему благодарность за понесенные труды.
митрополит Вениамин
Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией.
Митрополит Павел назначен главой Кубанской митрополии.
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У БПЦ новый глава. Митрополит Павел попросил о переводе - он сожалел о поздравлении Лукашенко с победой
Священный Синод принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности Патриаршего экзарха...
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