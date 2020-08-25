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У БПЦ новый глава. Митрополит Павел попросил о переводе - он сожалел о поздравлении Лукашенко с победой

25.08.2020 17:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Священный Синод принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси и выразил ему благодарность за понесенные труды.

У БПЦ новый глава. Митрополит Павел попросил о переводе - он сожалел о поздравлении Лукашенко с победой
митрополит Вениамин
Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией.

Митрополит Павел назначен главой Кубанской митрополии.

Как сообщает Наша нива, митрополит Вениамин узнал о своем назначении от журналистов. Издание также отмечает, что это первый случай в истории, когда Белорусскую православную церковь возглавил митрополит-белорус.

Свабода напоминает, что после президентских выборов митрополит Павел заявил на встрече с верующими, что сожалеет о преждевременном поздравлении Александра Лукашенко с победой, а 17 августа он посетил избитых ОМОНом протестующих в больнице скорой медицинской помощи в Минске.
 
Теги: Минск
 
 
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Священный Синод принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности Патриаршего экзарха...
 
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