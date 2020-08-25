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Автомобиль из колонны со скрытыми номерами попал в ДТП. До приезда ГАИ флаги были убраны

25.08.2020 18:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера в Гродно состоялся автопробег из 14 машин с государственными флагами. У большей части автомобилей были скрыты номерные знаки. Один из участников автопробега попал в ДТП. Второй участник показал инспекторам фото машины, ехавшей с наклейкой вместо госномера. Как отреагировала ГАИ?

— Я ехал в прямом направлении со стороны кольца, когда впереди меня с остановочного пункта выехал Peugeot 807,рассказал AutoGrodno водитель Volkswagen Golf. — Я так понимаю, что машина участвовала в автопробеге и замедлилась, чтобы дождаться остальных водителей, которые выезжали со стороны «Табачной фабрики». Я не успел отреагировать на это замедление и попал в аварию.

Автомобиль из колонны со скрытыми номерами попал в ДТП. До приезда ГАИ флаги были убраны

Водитель Peugeot, в свою очередь, уверяет, что какого-то замедления не было: автомобили ехали с обычной скоростью. В результате у Volkswagen деформированы крышка капота, крыло, бампер и крепления фар, у Peugeot — задний бампер.

Автомобиль из колонны со скрытыми номерами попал в ДТП. До приезда ГАИ флаги были убраны

Автомобиль из колонны со скрытыми номерами попал в ДТП. До приезда ГАИ флаги были убраны

Водитель Volkswagen после аварии успел сделать фотографии машин со скрытыми номерами. Однако до приезда ГАИ флаги были убраны, номера открыты. Мужчина на Golf показал инспекторам фотографии автомобилей со скрытыми номерами, но проверку по этому поводу на месте проводить не стали. Возможно, будут какие-то проверки в последующем.

Автомобиль из колонны со скрытыми номерами попал в ДТП. До приезда ГАИ флаги были убраны

Пассажиры остановившихся автомобилей не стали комментировать подробности автопробега и скрытие номерных знаков. Фото этих машин появились на сайте информагентства БЕЛТА.

Автомобиль из колонны со скрытыми номерами попал в ДТП. До приезда ГАИ флаги были убраны

Автомобиль из колонны со скрытыми номерами попал в ДТП. До приезда ГАИ флаги были убраны

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Теги: Гродно
 
 
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Вчера в Гродно состоялся автопробег из 14 машин с государственными флагами. У большей части автомобилей были скрыты номерные знаки. Один из участников автопробега...
 
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