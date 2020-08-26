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Вкусно и просто. Оладьи из тыквы

26.08.2020 07:01 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и просто. Оладьи из тыквы

Фото: st03.kakprosto.ru

Ингредиенты

Кефир 0,5 л
Сахар 2-3 ст. ложки
Масло сливочное 1 ст. ложка
Яйца 2 шт.
Соль 0,5 ч. ложки
Сода или разрыхлитель 0,5 ч. ложки
Тыква очищенная 600 г
Мука 2 стакана
Масло растительное для жарки

В миску наливаем кефир, кладем яйца, размягченное сливочное масло, сахар, соль. Все тщательно размешиваем. Добавляем муку с разрыхлителем или содой.

Тыкву натираем на крупной терке и добавляем к тесту, перемешиваем. Сковороду нагреваем, добавляем растительное масло и жарим оладьи с двух сторон до образования красивой корочки. Приятного аппетита!

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