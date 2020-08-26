Вкусно и просто. Оладьи из тыквы

Ингредиенты
|Кефир
|0,5 л
|Сахар
|2-3 ст. ложки
|Масло сливочное
|1 ст. ложка
|Яйца
|2 шт.
|Соль
|0,5 ч. ложки
|Сода или разрыхлитель
|0,5 ч. ложки
|Тыква очищенная
|600 г
|Мука
|2 стакана
|Масло растительное
|для жарки
В миску наливаем кефир, кладем яйца, размягченное сливочное масло, сахар, соль. Все тщательно размешиваем. Добавляем муку с разрыхлителем или содой.
Тыкву натираем на крупной терке и добавляем к тесту, перемешиваем. Сковороду нагреваем, добавляем растительное масло и жарим оладьи с двух сторон до образования красивой корочки. Приятного аппетита!