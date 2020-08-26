Вкусно и просто. Оладьи из тыквы

Ингредиенты

Кефир 0,5 л Сахар 2-3 ст. ложки Масло сливочное 1 ст. ложка Яйца 2 шт. Соль 0,5 ч. ложки Сода или разрыхлитель 0,5 ч. ложки Тыква очищенная 600 г Мука 2 стакана Масло растительное для жарки

В миску наливаем кефир, кладем яйца, размягченное сливочное масло, сахар, соль. Все тщательно размешиваем. Добавляем муку с разрыхлителем или содой.

Тыкву натираем на крупной терке и добавляем к тесту, перемешиваем. Сковороду нагреваем, добавляем растительное масло и жарим оладьи с двух сторон до образования красивой корочки. Приятного аппетита!