Белорусам предлагают обсудить правила охраны зубров

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 авг – Sputnik. Проект постановления Совмина "Об утверждении правил охраны и рационального использования зубров" вынесли на общественное обсуждение, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

Данный документ разработали, чтобы усовершенствовать механизмы по охране и рациональному использованию зубров, учитывая при этом правоприменительную практику.

Организатором общественного обсуждения стало Министерство природных ресурсов и окружающей среды. В нем может принять участие любой желающий.

Свои замечания и предложения белорусы могут высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси до 8 августа. Также в этот же срок их можно направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес .

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