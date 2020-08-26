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Белорусам предлагают обсудить правила охраны зубров
26.08.2020 09:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 авг – Sputnik. Проект постановления Совмина "Об утверждении правил охраны и рационального использования зубров" вынесли на общественное обсуждение, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.
Данный документ разработали, чтобы усовершенствовать механизмы по охране и рациональному использованию зубров, учитывая при этом правоприменительную практику.
Организатором общественного обсуждения стало Министерство природных ресурсов и окружающей среды. В нем может принять участие любой желающий.
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