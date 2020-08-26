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Белорусам предлагают обсудить правила охраны зубров

26.08.2020 09:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 авг – Sputnik. Проект постановления Совмина "Об утверждении правил охраны и рационального использования зубров" вынесли на общественное обсуждение, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

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Данный документ разработали, чтобы усовершенствовать механизмы по охране и рациональному использованию зубров, учитывая при этом правоприменительную практику.

Организатором общественного обсуждения стало Министерство природных ресурсов и окружающей среды. В нем может принять участие любой желающий.

Свои замечания и предложения белорусы могут высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси до 8 августа. Также в этот же срок их можно направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес.

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Теги: Минск
 
 
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Свои замечания и предложения по этой теме каждый желающий может высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить в Министерство природных...
 
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