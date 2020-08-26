|
Латвия выделит 150 тысяч евро на поддержку гражданского общества и независимых СМИ Беларуси
Источник материала: Навiны
Правительство Латвии выделит из бюджетной программы «Средства для непредвиденных случаев» 150 тысяч евро на поддержку гражданского общества и независимых СМИ Беларуси.
Как сообщает
51,7 тыс. евро Латвия предоставит для развития независимых СМИ в Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Латвии выделит из бюджетной программы «Средства для непредвиденных случаев» 150 тысяч евро на поддержку гражданского общества и независимых СМИ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)