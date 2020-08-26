Латвия выделит 150 тысяч евро на поддержку гражданского общества и независимых СМИ Беларуси

Правительство Латвии выделит из бюджетной программы «Средства для непредвиденных случаев» 150 тысяч евро на поддержку гражданского общества и независимых СМИ Беларуси.

Как сообщает tvnet , согласно постановления латвийского правительства, 52,8 тыс. евро будет выделено на правовую помощь лицам, пострадавшим в результате нарушений прав человека в Беларуси после президентских выборов 9 августа, еще 36 тыс. — на психологическую, практическую, юридическую и медицинскую помощь. 9,5 тыс евро будет выделено для обучения белорусских психологов.

51,7 тыс. евро Латвия предоставит для развития независимых СМИ в Беларуси.