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Эксперт: Лукашенко очень слаб — он растерял всю поддержку и никогда уже ее не вернет

26.08.2020 09:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Бывший посол Великобритании в Беларуси, эксперт Международного института стратегических исследований Найджел Гулд-Дэйвис называет определяющим фактором нынешнего белорусского кризиса слабость позиций Лукашенко.

«И в отношении России, и что касается популярности среди собственного населения. Он растерял всю поддержку за исключением силовых ведомств, даже бюджетники, которые раньше были с ним, его бросили. Да, их могут заставить вновь работать, но их поддержку он потерял и никогда уже не вернет», — замечает бывший посол в интервью Русской службе Би-би-си.

По его мнению, в силу этих обстоятельств санкции будут гораздо более действенным инструментом, чем раньше. Но они должны быть умными.

«Нужно вводить санкции не постфактум, а говорить, что к такому-то и такому-то числу они будут введены. Если вы продолжите делать это и это, то такого-то числа, скажем, первого октября, будут введены санкции, нужно действовать на опережение», - полагает бывший дипломат, который участвовал в обсуждении санкций на уровне ЕС в бытность работы послом в Беларуси.

Но, по его мнению, важны не только санкции. Важно, что ЕС предложит элитам, окружению Лукашенко.

«Если политика ЕС будет сводиться к «вас накажут, вас привлекут к ответственности», что-то в этом духе, то у них будет стимул держаться Лукашенко», — замечает Гулд-Дейвис.

В этом смысле для него было важным обращение Светланы Тихоновской к силовикам, которых «примут» в случае раскаяния и «перехода на сторону народа».

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Бывший посол Великобритании в Беларуси, эксперт Международного института стратегических исследований Найджел Гулд-Дэйвис называет определяющим фактором...
 
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