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Ливни, грозы и сильный ветер: штормпредупреждение продлили в Беларуси

26.08.2020 14:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 авг – Sputnik. Желтый уровень опасности продлили в Беларуси на четверг из-за сильных дождей, гроз и ветра, об этом предупредили в Белгидрометцентре.

© Sputnik / Константин Чалабов
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Текущая неделя в стране началась с ежедневных предупреждений о неблагоприятных погодных явлениях. По всей республике идут дожди и периодически гремят грозы.

"27 августа местами по стране ожидаются грозы и сильные дожди, в дневные часы по юго-западу республики – усиление ветра порывами до 15-18 метров в секунду", - рассказали синоптики.

Погоду в Беларуси 27 августа будут определять фронтальные разделы от атлантического циклона, смещающегося на территорию Псковской области России. Будет преимущественно облачно. Временами пройдут дожди и сильные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах страны сгустится слабый туман. Ожидается юго-западный умеренный ветер, при грозах порывистый.

Минимальная температура воздуха в ночные часы составит +9..+15°С, в середине дня воздух прогреется до +15..+21°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится.

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Теги: Минск
 
 
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С начала текущей недели синоптики ежедневно объявляют штормомове предупреждение из-за дождей и грозовой активности.
 
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