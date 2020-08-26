Брестское «Динамо» проведет матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Сараево»

Источник материала: ОНТ

Большой футбол в Бресте. Местное «Динамо» проведет матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против лучшего клуба Боснии и Герцеговины – «Сараево».

Футболисты уже в полной боевой готовности. Противостояние состоит лишь из одного матча, пройдет оно без зрителей по требованиям УЕФА, а победитель выйдет в третий раунд отбора Лиги чемпионов. Проигравший на этой стадии, заработает за участие в Лиге чемпионов 380 тысяч евро. И обеспечит себе выход в третий раунд квалификации Лиги Европы. Победитель противостояния «Динамо-Брест» – «Сараево» станет богаче на 480 тысяч евро и продолжит борьбу в турнире. Прямую трансляцию этой встречи смотрите на телеканале ОНТ.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram