Митинг в поддержку государства прошел в Берестовице

Источник материала: ОНТ

За Беларусь! Митинги в поддержку государства продолжаются по всей стране. Эпицентров сегодня стала Гродненская область. Ошмяны, Кореличи, Дятлово, Новогрудок. Присоединилась и Берестовица – один из самых западных районов.

Маленький райцентр, до границы с Польшей всего 10 километров. Сюда после работы съехались сотни человек со всего района. Непогода не помешала. Здесь каждый переживает за будущее страны.

Что такое жить вместе, дружно здесь знают, как нигде. Район – один из самых маленьких в области, каждый пятый католик, каждый день в пункт пропуска «Берестовица» проезжают тысячи людей со всего мира.

Завтра митинги продолжатся. Встречи, как говорят участники, состоятся при любой погоде.

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