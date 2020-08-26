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Белорусский режим вновь открыл охоту на своих граждан
Источник материала: АФН
Силовики снова начали охоту за гражданами Беларуси, которые каждый день выходят на акции гражданской солидарности.
Сегодня вечером сотрудники ОМОН начали массовые задержания людей на площади Независимости в Минске. СМИ сообщают о десятках задержанных. Часть людей укрылась в расположенном на площади католическом костеле. В отместку ОМОН заблокировал двери костела.
Предвестником готовящихся со стороны властей репрессий стал ведущий ТВ трансляцию автомобиль RT.
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Силовики снова начали охоту за гражданами Беларуси, которые каждый день выходят на акции гражданской солидарности.
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