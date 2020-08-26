Белорусский режим вновь открыл охоту на своих граждан

Источник материала: АФН

Силовики снова начали охоту за гражданами Беларуси, которые каждый день выходят на акции гражданской солидарности.

Сегодня вечером сотрудники ОМОН начали массовые задержания людей на площади Независимости в Минске. СМИ сообщают о десятках задержанных. Часть людей укрылась в расположенном на площади католическом костеле. В отместку ОМОН заблокировал двери костела.

Предвестником готовящихся со стороны властей репрессий стал ведущий ТВ трансляцию автомобиль RT.