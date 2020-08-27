Старший вице-президент в EPAM ушёл в бессрочный отпуск и присоединился к Координационному совету

Он опубликовал обращение к близким и единомышленникам, в котором описал свой взгляд на происходящее сейчас в Беларуси.

"Помучившись пару дней я понял что эффективнее и честнее уйти в отпуск на неопределенное время и в Минске помочь чем могу построить общество где правда, факты и ответственность государственных органов перед собственным народом не пустые слова. Это кстати можно очень элегантно сделать с помощью современных цифровых технологий. Эти же технологии показали что мухлевать, обманывать, нарушать закон и прятаться за государственные чины в современном мире очень сложно – все на виду. Я не вижу людей готовых простить, притвориться, вернуться в загончики к своим клавиатурам, станкам или сковородкам и продолжать содержать власти и силовиков которые нас, наших друзей, родственников, детей убивают, избивают, унижают под псевдопатриотические песни",

он в фейсбук. А в конце

написал: "

Ну и конечно мы все ждем не дождемся когда можно будет жить нормально и заниматься нашим делом. Есть много практических идей и как построить гражданское общество, создать правильный инвестиционный климат, реально помочь экономике итд. Энергии много".

старший вице-президент американской IT-компании EPAM Максим Богрецов