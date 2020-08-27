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Старший вице-президент в EPAM ушёл в бессрочный отпуск и присоединился к Координационному совету

27.08.2020 08:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Он опубликовал обращение к близким и единомышленникам, в котором описал своё мнение о ситуации в Беларуси.

Он опубликовал обращение к близким и единомышленникам, в котором описал свой взгляд на происходящее сейчас в Беларуси.



"Помучившись пару дней я понял что эффективнее и честнее уйти в отпуск на неопределенное время и в Минске помочь чем могу построить общество где правда, факты и ответственность государственных органов перед собственным народом не пустые слова. Это кстати можно очень элегантно сделать с помощью современных цифровых технологий. Эти же технологии показали что мухлевать, обманывать, нарушать закон и прятаться за государственные чины в современном мире очень сложно – все на виду. Я не вижу людей готовых простить, притвориться, вернуться в загончики к своим клавиатурам, станкам или сковородкам и продолжать содержать власти и силовиков которые нас, наших друзей, родственников, детей убивают, избивают, унижают под псевдопатриотические песни", написал он в фейсбук. А в конце старший вице-президент американской IT-компании EPAM Максим Богрецов написал: "Ну и конечно мы все ждем не дождемся когда можно будет жить нормально и заниматься нашим делом. Есть много практических идей и как построить гражданское общество, создать правильный инвестиционный климат, реально помочь экономике итд. Энергии много".
 
Теги: Минск
 
 
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Он опубликовал обращение к близким и единомышленникам, в котором описал своё мнение о ситуации в Беларуси.
 
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