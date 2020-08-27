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Академик, профессор, директор РНПЦ «Кардиология» Александр Мрочек уволен
Источник материала: Onliner
Сегодня стало известно, что после визита в Минздрав один из самых известных медиков Беларуси кардиолог Александр Мрочек уволен с поста директора РНПЦ «Кардиология». Днем в центре ожидают приезда нового и. о. министра здравоохранения Дмитрия Пиневича. Но приказ уже есть.
Официально в причине расторжения контракта не написано «в связи с событиями последних дней», но из возможных причин: после силовых разгонов Александр Мрочек
В этих словах сложно найти подоплеку, но если захотеть — то можно.
— Я другой причины не вижу, — рассказал Onliner Александр Мрочек. — В любом случае решение для меня неожиданное. Дмитрий Пиневич сообщил только, что нужен свой человек.
— Ваши сотрудники выходили на акции протеста?
— Да.
Если причиной является это, то в ближайшие дни можно ожидать настоящего «звездопада» лучших ученых, которые сидели в креслах руководителей.
Александр Мрочек — главный кардиолог Министерства здравоохранения Беларуси, доктор медицинских наук, профессор, академик НАН Беларуси, заслуженный деятель науки Республики Беларусь.
РНПЦ «Кардиология» руководил с 2008 года. Автор 565 научных работ. Имеет 27 авторских свидетельств на изобретения. Подготовил 9 докторов медицинских наук и 37 кандидатов медицинских наук. Также является председателем Белорусского научного общества кардиологов и действительным членом Европейского общества кардиологов, членом Европейского общества по изучению сахарного диабета, действительным членом академии медицинских наук Республики Польша.
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Сегодня стало известно, что после визита в Минздрав один из самых известных медиков Беларуси кардиолог Александр Мрочек уволен с поста директора РНПЦ...
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