Академик, профессор, директор РНПЦ «Кардиология» Александр Мрочек уволен

Источник материала: Onliner

Сегодня стало известно, что после визита в Минздрав один из самых известных медиков Беларуси кардиолог Александр Мрочек уволен с поста директора РНПЦ «Кардиология». Днем в центре ожидают приезда нового и. о. министра здравоохранения Дмитрия Пиневича. Но приказ уже есть.

Официально в причине расторжения контракта не написано «в связи с событиями последних дней», но из возможных причин: после силовых разгонов Александр Мрочек выступил в газете «СБ. Беларусь сегодня».





В этих словах сложно найти подоплеку, но если захотеть — то можно.

— Я другой причины не вижу, — рассказал Onliner Александр Мрочек. — В любом случае решение для меня неожиданное. Дмитрий Пиневич сообщил только, что нужен свой человек.

— Ваши сотрудники выходили на акции протеста?

— Да.

Если причиной является это, то в ближайшие дни можно ожидать настоящего «звездопада» лучших ученых, которые сидели в креслах руководителей.

Александр Мрочек — главный кардиолог Министерства здравоохранения Беларуси, доктор медицинских наук, профессор, академик НАН Беларуси, заслуженный деятель науки Республики Беларусь.

РНПЦ «Кардиология» руководил с 2008 года. Автор 565 научных работ. Имеет 27 авторских свидетельств на изобретения. Подготовил 9 докторов медицинских наук и 37 кандидатов медицинских наук. Также является председателем Белорусского научного общества кардиологов и действительным членом Европейского общества кардиологов, членом Европейского общества по изучению сахарного диабета, действительным членом академии медицинских наук Республики Польша.