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Вынесен приговор убившему 51 человека в Новой Зеландии

27.08.2020 13:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Прошлой весной в Новой Зеландии случился страшный теракт. В городе Крайстчерч вооруженный и экипированный мужчина совершил нападение на две мечети, где открыл беспорядочную стрельбу. В результате Брентон Таррант был задержан, он убил 51 человека, ранил еще 40. Сегодня завершился суд по его делу, вынесен приговор.

Подсудимый признал свое нападение терактом, но отказался признавать себя расистом или ксенофобом. Решение суда — пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Как отмечает местная газета New Zealand Herald, это первый случай столь сурового приговора в истории страны.

Перед приговором 28-летний Таррант заявил, что ощущал себя изгнанником в обществе и хотел ему таким образом навредить. Свое нападение он снимал на видео и транслировал в прямом эфире на Facebook.

 
 
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Прошлой весной в Новой Зеландии случился страшный теракт. В городе Крайстчерч вооруженный и экипированный мужчина совершил нападение на две мечети, где открыл...
 
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