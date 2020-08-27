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Вынесен приговор убившему 51 человека в Новой Зеландии
Источник материала: Onliner
Прошлой весной в Новой Зеландии
Подсудимый признал свое нападение терактом, но отказался признавать себя расистом или ксенофобом. Решение суда — пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Как отмечает местная газета
Перед приговором 28-летний Таррант заявил, что ощущал себя изгнанником в обществе и хотел ему таким образом навредить. Свое нападение он снимал на видео и транслировал в прямом эфире на Facebook.
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