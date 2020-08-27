Дмитрий Гудков: Заложников Колин папа умеет брать лучше, чем автомат





Виталий Шкляров









Мне наконец-то удалось передать через адвоката весточку в СИЗО, где сидит Виталий Шкляров, и получить обратную связь. Я передал ему, что о нем помнят, говорят, требуют освобождения.





А он мне – что вместе с ним сидят схваченные на улицах Минска люди. За протест на улицах – до восьми лет. За сопротивление при задержании – от 12 до 20 лет.





Свобода для всех – это свобода для каждого. Поэтому для меня такая борьба начинается с тюрем – с освобождения тех, кто сидит там без вины.





И если во многих случаях я считаю, что нам из России не нужно вмешиваться в дела других стран, то борьба за свободу не должна иметь границ. А уж если в тюрьме оказывается твой друг, то границы тем более не имеют значения.





Виталий Шкляров до сих пор в минском СИЗО. Все россияне оттуда спасены – но он белорус по паспорту. И почетный профессор МГУ Лукашенко пользуется этим: заложников Колин папа умеет брать лучше, чем автомат.





Тюрьма в диктатурах – место встречи свободных людей. Свобода страны начинается со свободы ее граждан. Буквальной, физической свободы. Помните об этом.





Свободу Виталию Шклярову!



