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Дмитрий Гудков: Заложников Колин папа умеет брать лучше, чем автомат

27.08.2020 16:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-депутат Госдумы России Дмитрий Гудков получил весточку из белорусской "американки". Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.


Виталий Шкляров


Мне наконец-то удалось передать через адвоката весточку в СИЗО, где сидит Виталий Шкляров, и получить обратную связь. Я передал ему, что о нем помнят, говорят, требуют освобождения.

А он мне – что вместе с ним сидят схваченные на улицах Минска люди. За протест на улицах – до восьми лет. За сопротивление при задержании – от 12 до 20 лет.

Свобода для всех – это свобода для каждого. Поэтому для меня такая борьба начинается с тюрем – с освобождения тех, кто сидит там без вины.

И если во многих случаях я считаю, что нам из России не нужно вмешиваться в дела других стран, то борьба за свободу не должна иметь границ. А уж если в тюрьме оказывается твой друг, то границы тем более не имеют значения.

Виталий Шкляров до сих пор в минском СИЗО. Все россияне оттуда спасены – но он белорус по паспорту. И почетный профессор МГУ Лукашенко пользуется этим: заложников Колин папа умеет брать лучше, чем автомат.

Тюрьма в диктатурах – место встречи свободных людей. Свобода страны начинается со свободы ее граждан. Буквальной, физической свободы. Помните об этом.

Свободу Виталию Шклярову!
 
Теги: Минск
 
 
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Экс-депутат Госдумы России Дмитрий Гудков получил весточку из белорусской "американки". Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.
 
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