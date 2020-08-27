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Рабочие БЕЛАЗа выдвигают требования правительству, руководству завода и администрации Жодино

27.08.2020 17:53 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Работники БЕЛАЗа собирают подписи под требованиями коллектива к парламенту и правительству, руководству ОАО «БЕЛАЗ» и профсоюзной организации, а также администрации Жодино.

Как сообщает EX-PRESS.BY среди основных требований к парламенту и правительству – признание результатов выборов президента недействительными и освобождение всех политических заключенных и задержанных во время президентской кампании 2020 года и мирных акций протеста, связанных с ней.

Кроме этого,  работники требуют расследовать все случи насилия над мирными протестующими и непротестующими и привлечь к ответственности виновных.

Кроме требований к парламенту, подготовлены и локальные требования руководству ОАО «БЕЛАЗ» и профсоюзной организации.

Среди них – «не оказывать давление со стороны руководящего состава ОАО «БЕЛАЗ» (заместителей директора, начальников цехов, отделов, любых структурных подразделений) на работников ОАО «БЕЛАЗ», участвующих во встречах с руководством и мирных акциях протеста, защищая свои конституционные права.

Также работники ОАО «БЕЛАЗ» требуют отставки председателя Белорусской федерации профсоюзов за участие в политической агитации во время избирательной компании и оказания помощи работникам ОАО «БЕЛАЗ» и членам их семей, которые пострадали в результате насилия со стороны органов правопорядка.

 Выдвинули свои требования работники организации и к администрации Жодино.

Они требуют для поддержания правопорядка в Жодино использовать исключительно силы местных силовых органов без привлечения сил из других населенных пунктов.

Кроме того, работники требуют «не препятствовать жителям Жодино свободно выражать свою гражданскую позицию мирным путем и прекратить трактовать данные мирные мероприятия как несанкционированные мероприятия. В случае необходимости выделить дополнительные площадки для проведения мирных массовых мероприятий».

«В случае невыполнения наших требований мы, трудовой коллектив ОАО БЕЛАЗ, вынуждены реализовывать свое право на забастовку на основании части 3 статьи 41 Конституции Республики Беларусь», -сообщают работники организации.

 
 
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Работники БЕЛАЗа собирают подписи под требованиями коллектива к парламенту и правительству, руководству ОАО «БЕЛАЗ» и профсоюзной организации, а также...
 
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