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Рабочие БЕЛАЗа выдвигают требования правительству, руководству завода и администрации Жодино
27.08.2020 17:53 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Работники БЕЛАЗа собирают подписи под требованиями коллектива к парламенту и правительству, руководству ОАО «БЕЛАЗ» и профсоюзной организации, а также администрации Жодино.
Как сообщает EX-PRESS.BY среди основных требований к парламенту и правительству – признание результатов выборов президента недействительными и освобождение всех политических заключенных и задержанных во время президентской кампании 2020 года и мирных акций протеста, связанных с ней.
Кроме этого, работники требуют расследовать все случи насилия над мирными протестующими и непротестующими и привлечь к ответственности виновных.
Кроме требований к парламенту, подготовлены и локальные требования руководству ОАО «БЕЛАЗ» и профсоюзной организации.
Среди них – «не оказывать давление со стороны руководящего состава ОАО «БЕЛАЗ» (заместителей директора, начальников цехов, отделов, любых структурных подразделений) на работников ОАО «БЕЛАЗ», участвующих во встречах с руководством и мирных акциях протеста, защищая свои конституционные права.
Также работники ОАО «БЕЛАЗ» требуют отставки председателя Белорусской федерации профсоюзов за участие в политической агитации во время избирательной компании и оказания помощи работникам ОАО «БЕЛАЗ» и членам их семей, которые пострадали в результате насилия со стороны органов правопорядка.
Выдвинули свои требования работники организации и к администрации Жодино.
Они требуют для поддержания правопорядка в Жодино использовать исключительно силы местных силовых органов без привлечения сил из других населенных пунктов.
Кроме того, работники требуют «не препятствовать жителям Жодино свободно выражать свою гражданскую позицию мирным путем и прекратить трактовать данные мирные мероприятия как несанкционированные мероприятия. В случае необходимости выделить дополнительные площадки для проведения мирных массовых мероприятий».
«В случае невыполнения наших требований мы, трудовой коллектив ОАО БЕЛАЗ, вынуждены реализовывать свое право на забастовку на основании части 3 статьи 41 Конституции Республики Беларусь», -сообщают работники организации.
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Работники БЕЛАЗа собирают подписи под требованиями коллектива к парламенту и правительству, руководству ОАО «БЕЛАЗ» и профсоюзной организации, а также...
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